Grande Fratello, Anita non è single? "Si sono visti fino a due giorni prima", la segnalazione spiazzante

"Ciao sono Anita, ho 26 anni, lavoro nel marketing per un'azienda dove mi occupo di comunicazione e brand. Non sono fidanzata ma vivo con un gatto che basta e avanza". Parlava così Anita Olivieri nel video di presentazione al Grande Fratello, per la nuova edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. In questi primi 18 giorni, Anita è riuscita sicuramente a farsi notare. Il suo carattere e il suo modo di fare, infatti, sono ormai piuttosto riconoscibili. In queste ore, però, si sta parlando di lei per un motivo che, se confermato, non le gioverebbe.

La rivelazione su Anita e come si chiama il suo (presunto) fidanzato



Stando a quanto affermato da Clarissa Selassié, ex concorrente del Grande Fratello Vip, Anita avrebbe mentito. La sua situazione sentimentale non corrisponderebbe a quanto affermato da lei stessa durante la presentazione: "Vi sto dando uno scoop. Io so per certo che Anita è fidanzata, anche se nella clip di presentazione ha detto che era sigle", ha affermato a Casa SDL. Poi ha fornito ulteriori dettagli: "Lui (il fidanzato, ndr) mi ha proprio contattato, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, che era tutto a posto. Stanno insieme da 10 anni. Mi ha detto che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l'hanno totalmente silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono. Lui è shockato anche di questo".



"Io so anche di persone vicine ad Anita che hanno detto che lei già da luglio sapeva che doveva entrare al GF e che sapeva che cercavano persone single e quindi lei si sarebbe presentata da single. Non so se lo ha lasciato o ha mentito", ha affermato Amedeo Venza. Ma Selassié ha scosso la testa. "Da quello che so, lui era al corrente che Anita dovesse andare al GF e l'ha supportata, da fidanzato", ha aggiunto Clarissa parlando del ragazzo, Edoardo Sansos, 27 anni, di Roma. Dove sarà la verità? Non resta che attendere i nuovi eventuali sviluppi.