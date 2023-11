Grande Fratello, le clamorose gaffe di Anita su Brigate Rosse e filosofia. Cosa ha detto (video)

Grande Fratello, non certo "Chi Vuol Essere Milionario" o "L'Eredità". Non ci aspetta dunque che i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia chissà quale cultura alle spalle. Di sfondoni, negli anni, i telespettatori ne hanno sentiti parecchi. Tuttavia, questa volta ad incappare in due gaffe (clamorose) è una concorrente che più e più volte ha sottolineato con fierezza di essere laureata. Si tratta di Anita Olivieri. Cosa ha detto la ragazza, che può contare su laurea magistrale e master?

Per Anita Shopenhauer era un compositore musicale

La prima riguarda la filosofia e la musica. Anita si trovava ancora a letto quando ad un certo punto, ha affermato: "Hanno messo Shopenhauer per farmi dormire meglio, grazie Grande Fratello ora mi riaddormento". Ma cosa c'entra il noto filosofo e traduttore tedesco con la musica? Con tutta probabilità deve averlo confuso con qualche musicista, magari Robert Shumann, anche lui tedesco, ma compositore e pianista del 1800. Oppure con Franz Schubert, il compositore austriaco del periodo romantico. Un lapsus, un errore forse mentre ancora tra le braccia di Morfeo? Può darsi.

Brigadiere sinonimo di brigatista: le parole di Anita

Cosa dire, però, della gaffe riguardante le Brigate Rosse? A parlarne è Fanpage, secondo cui Anita, discutendo con Giampiero Mughini di letteratura, ad un certo punto avrebbe chiesto allo scrittore quale fosse il libro che negli ultimi tempi lo aveva entusiasmato di più. “Un libro scritto da un grande autore che ha studiato a fondo le Brigate Rosse, in particolare la loro presenza a Genova”, ha risposto Giampiero. Quindi Anita: “Era un brigadiere?”. Purtroppo nel corso della diretta il pubblico non ha avuto modo di sentire la replica di Mughini, perché la regia ha cambiato inquadratura. Un fatto sembra chiaro: Anita ha confuso i brigadieri con i brigatisti. Insomma, un errore non da poco. Su Twitte c'è chi mette il dito nella piaga: "Ma come ha fatto a laurearsi questa?". Anche i commenti ci vanno giù pesanti: "Quando l'ho sentita è stato come prendere una tranvata in fronte. Giuro, ho fatto un salto sul divano", "Capra, capra, capra", "Ma come si faaa, le basi proprio".