Grande Fratello, Anita Olivieri subito dopo l'eliminazione: il gesto

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri 18 marzo - 2.617.000 spettatori con uno share del 19.54% - ci sono state ben due eliminazioni. La prima a dover abbandonare definitivamente la Casa è stata Anita Olivieri. Arrivata al televoto contro Greta, Sergio e Simona, la ragazza romana non ce l'ha fatta ed è stata eliminata. Il fidanzato Alessio si è detto molto dispiaciuto, consolandosi però con il fatto che tra poco potrà riabbracciarla, visto che lunedì prossimo ci sarà la finalissimna. Ma come ha reagito e cosa ha detto lei appena è uscita dalla porta rossa? Ecco le sue parole sui social del GF.

Le parole di Anita fuori dalla porta rossa

"Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto", ha esordito Anita. Poi, abbracciata a un grande peluche, ha anche aggiunto: "Non so, non mi viene mente altro che avrei potuto fare. Nient'altro, veramente. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e di essere arrivata molto più lontana di dove mi sarei mai potuta immaginare. Sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è stata la mia più grande vittoria. Sono tanto tanto felice", ha detto Anita, che si trovava dentro il loft di cinecittà dall'ormai lontano 11 setembre.

Cosa ha detto in studio

Poco dopo, invece, è entrata nello studio del GF. Correndo ad abbracciare Alfonso, ha salutato tutto il pubblico e ha detto: "Trovarmi qui adesso è tanta roba. Fa strano. Come sono uscita mi sono sentita una parte mancare. È difficile, mi sono dimenticata tutto quello che c'era prima. Vedervi tutti qui, è come se la mia famiglia fosse là dentro". "Qual è la prima telefonata che farai stasera?", ha domandato il presentatore. Allora lei, senza dubbi, ha replicato: "Mia madre". I commenti sotto al post del GF con l'entrata di Anita nello studio non sono stati molto leggeri. Insomma, pare che la gieffina non sia amatissima dal pubblico. Eppure è riuscita a resistere quasi fino all'ultimo.