GF, Anita: "Ho le prove, hanno iniziato a marzo". La rivelazione sull'ex fidanzato Edoardo e un'attrice

Durante l'edizione del Grande Fratello che si è conclusa qualche mese fa, Anita Olivieri ha fatto molto discutere - specialmente nelle ultime settimane - per la storia d'amore con il concorrente Alessio Falsone (storia, tra l'altro, già finita). Il motivo? Anita era entrata nella Casa "quasi" fidanzata. O meglio, aveva alle spalle una lunga relazione, di cui si era detta insoddisfatta ma nella quale vedeva delle prospettive future: "Edoardo lo vedo come il padre dei miei figli", aveva assicurato. Da qui una serie di botta e risposta con Beatrice Luzzi, secondo cui Anita non si era comportata bene nei confronti di Edoardo che, da casa, non aveva neanche la stessa visiblità per potersi difendere.

Cosa faceva Edoardo mentre Anita era nella Casa?

Ora che il reality è terminato, però, si è scoperto qualcosa di inaspettato. O almeno questo è quello che avrebbe detto Anita Olivieri, stando a quanto riportato da diversi siti di gossip. "Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti”, ha esordito Anita via social.

Poi ha aggiunto: “Ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto, mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre io ero nella Casa".

A cosa si stava riferendo? Al presunto flirt tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia, attrice romana conosciuta ai più per aver recitato in "Tutti pazzi per amore". Quest'ultima - tra l'altro anche lei ex partecipante del Grande Fratello, ma la versione VIP del 2022 - ha preferito non rispondere per non dare adito a nuovo gossip. Questo silenzio vuole essere una conferma o un allontanamento dalle accuse di Anita?