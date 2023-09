Grande Fratello, Anita Olivieri rischia la squalifica? Le parole su Beatrice Luzzi che fanno discutere

Sta diventato virale il video in cui Anita Olivieri parla di Beatrice Luzzi dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 del Grande Fratello. Luzzi al momento è la concorrente più scomoda e durante la diretta si ha parlato di come il "branco" sia contro lei, affermazione che ha spinto Alfonso Signorini a intervenire chiedendole di non ripetere quella parola perché troppo forte: "Certe parole così sensibili denotano una realtà pesante, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere", ha spiegato il conduttore.

Ma subito dopo la puntata un gruppetto di coinquilini si è riunito in giardino proprio per parlare di cosa era successo in puntata e ovviamente anche di Luzzi. Tra tutti Anita è stata la più diretta e non si è risparmiata nello spiegare perché secondo lei Beatrice dovrebbe rimanere da sola. Questa sua esternazione ha ricordato quanto successo con Marco Bellavia nella scorsa edizione e di come fu isolato dalla gran parte dei concorrenti: proprio gli atteggiamenti di alcuni dei protagonisti del Gf Vip portarono, poi, alla loro squalifica (ad esempio Ginevra Lamborghini che parlando di Bellavia dichiarò "merita di essere bullizzato").

Cosa ha detto Anita

"Lui (Alfonso Signorini) l'ha massacrata sulla parola, ma lei poi se ne è lavata subito le mani. Ma solo perché è stata attaccata, perché se non le dicevano niente sul branco lei non lo diceva... Se lei piangeva io non me ne sono accorta - spiega Anita -, dico la verità, e non so neanche se mi sarei fermata, so sincera. Però davvero non me ne sono accorta. Quello che ti dico, poi, guarda caso, lei rimane sempre se stessa, non c'è una volta che dice... Io ragazzi mi sono un po' stancata, noi ci proviamo: si stava truccando e siamo andate un po' di là, ci siamo truccate con lei io e Angelica... Cioè io ci parlo però basta. Quindi ad un certo punto tu devi rimanere da sola per renderti conto...". E in particolare sull'ultima frase "devi rimanere da sola" e nel passaggio in cui afferma che se avesse visto piangere Beatrice non si sarebbe fermata si stanno moltiplicando i commenti. Per molti le parole di Olivieri sono troppo forti e non tengono conto delle fragilità che anche Beatrice ha, nonostante si mostri sempre forte.