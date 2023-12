GF, l'infelice uscita di Anita sul Parkinson fa infuriare il web: cosa ha detto, il video

Non è la prima volta che Anita Olivieri - una delle concorrenti del Grande Fratello - commette una "gaffe" (per utilizzare un eufemismo). A sottolinearlo sono stati alcuni utenti su Twitter (o X) che hanno notato l'esternazione, infelice, da parte della gieffina.

Sul social di Musk sta girando un filmato della concorrente mentre stava ballando di fronte allo specchio insieme a Rosy, Fiordaliso, Grecia e Rosanna Fratello. Ad un certo punto Anita ha affermato: "Sembra che abbiamo il Parkinson (quando balliamo, ndr)". Le altre ragazze non hanno detto nulla, forse non dando peso alla cosa.

La frase, invece, non è piaciuta ai telespettatori. I fan del programma di Canale 5 - condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio - hanno commentato l'accaduto. Forse inaspettatamente, il popolo del web è sembrato diviso: c'è chi difende Anita e chi, invece, si è scagliato contro di lei.

Il web si divide

"Quando apre bocca escono solo ca*ate o cattiverie. Dovrebbe provare cosa vuol dire avere il Parkinson o stare vicino ad una persona con questa brutta malattia", scrive un utente. "È proprio una persona sgradevole", commenta un altro. Qualcuno se la prende addirittura con Berlusconi: "Nelle edizioni passate l'avrebbero scaravantata fuori immediataemnte. Piersilvio (Berlusconi, ndr), sei tutto chiacchiere". "Fanno schifo", "Quando l'ignoranza pullula", sono stati altri commenti.

C'è anche chi la difende, sostenendo che fosse solo una battuta. "In questo caso è una ca**ata. Ormai in Italia non si può dire nulla o scherzare su nulla. Non avete proprio di meglio da fare.. perbenisti", "Ma nella vita non si può scherzare? Voi non lo fate mai, tutti perfetti". "Io vi vorrei vedere a voi fuori, a cosa dite, come tutelate i disabili, le donne. Scommette che non fate un ca**o di tutto questo, fuori, ma avete solo tempo di rompere il ca**o per ogni frase che venga detta in Casa", un altro commento in difesa della ragazza che, è bene sottolinearlo, sta partecipando al reality show attualmente più seguito in Italia. Una responsabilità di cui non si può non tenere conto.