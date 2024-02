GF, Anita pensa di non essere ripresa e fa una rivelazione su Signorini: cosa ha detto

Una frase di troppo, forse pensando di non essere ripresa. Un'affermazione sul conduttore del programma, Alfonso Signorini, che sicuramente farà ancora parlare. Siamo al Grande Fratello, il reality show di Canale 5. Qui, stando a quanto riportato dal sito Biccy, la concorrente Anita Olivieri si è lasciata andare a una frase su Signorini che, inevitabilmente, farà discutere. Cosa ha detto?

La frase di Anita su Signorini

Erano le 2 di notte passate (un orario in cui teoricamente la diretta su Mediaset Extra dovrebbe cessare). Anita, Giuseppe e Massimiliano stavano parlando di nomination, eliminazioni e altre dinamiche interne alla Casa. Ad un certo punto l'attore romano ha detto: "C'è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Ho sentito che diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte".

Quindi è intervenuta Anita, dicendo: "Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei.. Lei se non ci fosse stato Alfonso, ciao. Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava.. lasciamo perdere". Cosa stava per aggiungere la ragazza romana? E soprattutto: cosa intendeva dire con quelle affermazioni? Che senza il conduttore, l'attrice di Vivere non starebbe più nel programma? E perché pensa questo? Forse dimentica della grande popolarità di cui gode Luzzi.

Non solo. Chi segue il programma sa bene che sì, più volte Alfonso Signorini ha speso parole d'elogio per Beatrice (che, effettivamente, è una grande concorrente. Al di là della simpatia o antipatia personale che si può provare nei suoi confronti). Ma di recente, anche durante l'ultima puntata, l'ha ripresa, invitandola a far parlare gli altri ed esponendosi quando lo ha ritenuto opportuno. Insomma, non sembra che per lei abbia un trattamento speciale. Perché allora, Anita, pensa questo? Che ci sia ancora qualche attrito fra lei e Beatrice? Chissà se l'argomento verrà tratttato durante la prossima puntata.