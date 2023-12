GF, Anita sbotta: "Un incubo. Vittorio lo fa anche 40 volte". Il video

Continuano le avventure dei concorrenti del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Una grande casa, con diversi benefit di cui usufruire (la sauna, la piscina, il giardino). Ma allo stesso tempo anche alcune difficoltà: una sola - seppure grande - cucina e, soprattutto, un unico bagno. Con le settimane i gieffini sono entrati in confidenza e la gestione del wc è diventata più semplice. Ma non mancano le discussioni.

Ce n'è una che vede Anita e Vittorio protagonisti. O meglio, la gieffina si sarebbe lamentata di un fatto mentre il modello si trovava in bagno. I fatti. Anita sta per andare al bagno ma poi, avvicinandosi alla porta, chiede: "C'è qualcuno in bagno?". Vittorio risponde di sì e quindi Anita afferma: "Va bene Vitto". Poi la ragazza comincia a parlare con Massimiiano Varrese, seduto lì accanto: "Io sono due giorni che sto mangiando sano e mi sto allenando".

Anita fa polemica su Vittorio

Poco dopo Vittorio esce e Perla, lì vicino, parla con Anita: "Devi fare pipì?", domanda la ragazza bionda. Perla dice di no e quindi Anita si accinge ad entrare ma Vittorio la ferma: "Se fate veloce..". "No, non faremo veloce. Non voglio avere l'ansia di stare in bagno. Non lo so.. vai Vitto' che ti devo dì?", dice lei rispondendo ad alcune domande di Vittorio (che però non si riescono a sentire).

Vittorio rientra in bagno e Anita sbotta: "Dice che avrà almeno 5 minuti. Io devo avere il timer per andare in bagno? Eh, sinceramente". Quindi sbuffando: "Max, ma Vitto che fa in bagno tutto questo tempo? È un incubo, ogni volta c'è sempre lui. Siamo anche tanto pazienti con lui considerando che esce e rientra 40 volte". Infine conclude: "Se ha dei problemi seri magari gli fanno usare il tugurio. Entra ed esce, entra ed esce".

I commenti sotto al filmato ripubblicato su Twitter (o X) sono quasi tutti contro Anita, definita da molti "la bulletta" o addirittura "la capra". Non piace per nulla, infatti, l'atteggiamento che la ragazza sta avendo nei confronti degli altri compagni. Alcune sue uscite, alcune sue gaffe, non stanno giovando al suo percorso nella Casa di Cinecittà.