Grande Fratello, anticipazioni finale: televoto, sorprese e il nome del vincitore

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello. Dopo ben 197 giorni, il reality condotto da Alfonso Signorini (e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio) volge al termine. Era l'11 settembre 2023 quando venivano accese le luci nel loft di Cinecittà e adesso, invece, si spegneranno fino alla prossima edizione. Così il reality di Signorini lascia il posto all'Isola dei Famosi (ecco quando inizierà e chi sono i papabili concorrenti).

Anticipazioni finale

Finalmente, dunque, è arrivato il momento dell’attesa finale. A contendersi il sogno della vittoria ci sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e uno tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, protagonisti al televoto. Eliminazione dopo eliminazione, solo un concorrente verrà incoronato vincitore di questa edizione di Grande Fratello. Chi sarà? Logicamente non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per gli inquilini della Casa che, nel corso della serata ripercorranno, con emozione, i momenti vissuti nel loft di Cinecittà. A questo punto appuntamento a stasera 25 marzo, dalle 21:30 circa su Canale 5. Su Today, come sempre, verranno forniti aggiornamenti e notizie in tempo reale.