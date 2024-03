Grande Fratello, anticipazioni 14 marzo: la sorella di Perla contro Alessio, televoto. Cosa succede tra Beatrice e Giuseppe?

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Oggi giovedì 14 marzo, in prima serata su Canale 5, torna il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Quali saranno le dinamiche che movimenteranno la puntata? Ecco le anticipazioni ufficiali.

Anticipazioni Grande Fratello: attenzione allo spoiler

Innanzitutto sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini; questa sera Letizia potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale. Non solo.Greta avrà modo di confrontarsi con la mamma che non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio, mentre la sorella di Perla, Loana, che non ha apprezzato il comportamento tenuto da Alessio, interverrà per dire la sua.

Quindi c'è il capitolo Giuseppe e Beatrice, che sembra ormai degno di una soap. Prima insieme, poi distanti, quindi nuovamente vicini e ora? Lui si sente sempre più ferito nell'orgoglio dall'attrice romana, che continua a rinfacciargli i suoi errori. Infine, il verdetto del televoto. Chi tra Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona si salverà? Per questo (e molto altro) appuntamento a stasera, giovedì 14 marzo, dalle 21:30 circa su Canale 5.