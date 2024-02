Grande Fratello, anticipazioni stasera: primo finalista, televoto, un concorrente sotto accusa

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, come sempre, raccoglierà i commenti dei telespettatori. Si passa dunque alle anticipazioni: cos'accadrà nello studio di Canale 5? Ecco tutto quello che è già noto.

Le anticipazioni del Grande Fratello: puntata lunedì 26 febbraio

Come prima cosa c'è grande attesa perché quattro veterani sono in corsa per diventare il primo finalista di questa edizione. La scorsa puntata, infatti, è stato fatto credere ai veterani che solo loro sarebbero finiti in nomination. In realtà si trattava di "fake" nomination, che avrebbe invece portato in finale uno tra i quattro più nominati. E dunque chi tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy verrà scelto dal pubblico?

Logicametne questo importante televoto ha scatenato ruggini dopo le nomination e la Casa si divide tra amici e nemici dei possibili finalisti. Massimiliano, ad esempio, sta rivalutando la strategia di mandare avanti sempre e solo i giovani. "Adesso penso a me", ha detto. Come andrà a finire?

Un concorrente "sotto accusa"

Federico è ancora al centro delle discussioni ed è sotto accusa da una parte degli inquilini, riusciranno a chiarirsi? Una dolce sorpresa per Simona che incontrerà la figlia Georgia. L’atteggiamento di Greta con gli uomini della Casa, ricco di molte sfumature, rischia di risultare ambiguo agli occhi dei suoi compagni di viaggio e a quelli del pubblico a casa? Per questo (e molto altro) appuntamento a stasera lunedì 26 febbraio, dalle 21.30 circa su Canale 5.