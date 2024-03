Grande Fratello, anticipazioni stasera 4 marzo: la scelta di Maddaloni, le parole in codice, il televoto

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 stasera 4 marzo. Durante la puntata guidata da Signorini (con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al suo fianco) verranno affrontati diversi temi: da Maddaloni al televoto, ecco cosa aspettarsi.

Anticipazioni Grande Fratello: lunedì 4 marzo

Questa sera il risultato del televoto decreterà un secondo candidato all’eliminazione: chi tra Anita, Simona e Perla si aggiungerà a Massimiliano? E proprio Massimiliano potrà incontrare la sorella Monica. Questa sorpresa si spera che possa dargli nuova benzina per la fase finale del programma. L'attore, infatti, ultimamente sembra perso. Dopo aver ricevuto diverse nomination, anche da coloro che riteneva degli amici, si trova smarrito e demotivato.

La scelta di Marco Maddaloni

Ci sarà spazio anche per chiarirre una vicenda che riguarda Perla, Sergio e Alessio, sorpresi a parlare in codice. Ciò ha acceso dei dubbi sia dentro che fuori la Casa. Cosa nascondono queste conversazioni? E poi il rapporto tra Anita e Giuseppe continua a essere teso e la loro amicizia sembra essere giunta ai titoli di coda. È davvero così o riusciranno a chiarirsi? Infine Marco Maddaloni, uscito dal loft di Cinecittà per un lutto, rientrata in Casa per comunicare la propria decisione. Rimarrà fuori o rientrerà in gioco? Non resta che attendere l'inizio della puntata. Appuntamento a stasera, 4 marzo, dalle 21.30 circa su Canale 5.