Grande Fratello, anticipazioni semifinale 21 marzo: finalisti, eliminazioni, televoto

Tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e giunto quasi alla fine. Era l'11 settembre 2023 quando prendeva il via l'edizione con Signorini, Buonamici e Staffelli al timone. Tanti i concorrenti che sono entrati, usciti e tre sono già in finale: Beatrice, Rosy e Massimiliano. Chi si aggiungerà a loro, chi invece dovrà abbandonare la Casa? Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 21 marzo.

Le anticipazioni del GF

La semifinale vede ancora 11 concorrenti nella Casa, ma, questa sera, tra colpi di scena ed eliminazioni, la rosa dei pretendenti alla vittoria si assottiglierà drasticamente. Ma non ci saranno solo note dolenti per gli inquilini. Infatti, nel corso della puntata, verranno decretati anche il quarto e il quinto finalista. La finale di “Grande Fratello” andrà in onda lunedì 25 marzo. Appuntamento, dunque, a stasera in prima serata su Canale 5.