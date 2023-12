GF, anticipazioni stasera: Beatrice torna in Casa, due nuovi ingressi, il televoto

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Oggi, 23 dicembre, si terrà la 28esima puntata, che avrà il compito anche di risollevare gli ascolti (l'ultima non era arrivata neanche al 18% di share). Il programma, che torna stasera in prima serata su Canale 5, sarà ricco di dinamiche e colpi di scena. Ecco cosa c'è da sapere.

Il ritorno di Beatrice

I fan del reality lo sanno bene: da giorni, ormai, Beatrice Luzzi non si trova più nella Casa del Grande Fratello. L'attrice romana, infatti, è dovuta uscire a causa di un problema familiare importante. Poi, seguendo le linee guida per evitare il contagio Covid, è rimasta in isolamento in hotel. Adesso, finalmente potrà tornare e ritrovarsi con tutti i concorrenti. Tutti hanno sentito la sua mancanza. Tutti, o quasi, come dimostra il video di una concorrente in particolare, per niente triste dell'assenza momentantea dell'attrice.

Due ingressi e il televoto

Non finisce qui. Il loft di Cinecittà, infatti, accoglierà due nuove persone. Si tratta dell'imprenditore Sergio D'Ottavi e lo stilista Stefano Miele. Logicamente le dinamiche "Temptation Island" non sono termninate. C'è infatti Mirko, di nuovo in studio, che affronterà nuovi incontri che lo aiuteranno a sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. Sorprese natalizie per gli inquilini di Cinecittà, tra le tante la famiglia Maddaloni al completo per Marco e il papà di Vittorio. Infine il televoto. Chi si salverà tra Federico, Greta e Marco? Non resta che attendere.