Grande Fratello, anticipazioni seconda puntata stasera: arrivano nuovi concorrenti

Grande Fratello torna stasera, venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5 con la sua seconda puntata. Dopo il successo del debutto di lunedì che ha registrato il 23% di share, tanti e diversi sono i contenuti che il pubblico, già preparato alla drastica svolta anti-trash voluta Pier Silvio Berlusconi, si aspetta da questo nuovo appuntamento, incentrato principalmente sulla presentazione dei nuovi concorrenti. Ai primi 15, infatti, oggi se aggiungeranno altri sei, per un totale di 21 protagonisti.

Top secret al momento sono i nomi, ufficializzati solo nel corso della diretta di Canale 5, ma le indiscrezioni corrono nelle ore precedenti alla messa in onda: tra quelli che circolano in rete ci sono Giampiero Mughini, Fiordaliso, Rosanna Fratello, Ciro Petrone, Ninetto Davoli. Altro momento che caratterizzerà la serata è l'esito del televoto: due tra Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Samira e Anita, relegati nel Tugurio in questi giorni, saranno immuni dalle prossime nomination.

Quanto alle dinamiche interne già innescate nella casa in questi giorni, Alfonso Signorini avrà modo di chiedere agli inquilini le iniziali impressioni sulla convivenza, caratterizzata dai primi racconti sulle vite personali (alcuni censurati dall'inflessibile regia) di qualcuno e gli scherzi che i "tuguriati" hanno tirato ai colleghi privilegiati in un momento di allegria.

Oltre ai due appuntamenti settimanali in diretta su Canale 5, il Grande Fratello potrà essere seguito tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).