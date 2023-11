Grande Fratello, anticipazioni stasera (6 novembre): un concorrente eliminato, Beatrice Luzzi incontra l'ex

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. La puntata di stasera, 6 novembre, porterà all'eliminazione di un concorrente. A rischio ci sono: Alex, Giampiero, Giuseppe, Giselda e Angelica. L’importante verdetto del televoto attende gli inquilini della Casa. Proprio due dei nominati, Giampiero e Angelica, avranno modo di confrontarsi nuovamente sul loro rapporto.

Ovviamente non finisce qui. Sarà una serata speciale, all’insegna di sorprese per alcuni inquilini: per Angelica, ancora scossa per le parole pronunciate nei suoi confronti da Giampiero; per Mirko, molto conteso dalle donne dentro e fuori dalla Casa; per Alex, per fargli ritrovare un po’ di entusiasmo visto che negli ultimi giorni non è stato di ottimo umore. Ma anche per una delle concorrenti che più ha creato dinamiche fino ad ora: Beatrice Luzzi. L'attrice e autrice televisiva romana, infatti, avrà la possibilità di incontrare l’ex compagno e padre dei suoi figli.

Ci saranno, inoltre, dei nuovi concorrenti? Questo non è dato saperlo. Certamente entrerà qualcuno di nuovo ma non si sa ancora né quando né chi. Circolano delle indiscrezioni, secondo cui potrebbero varcare la porta rossa: Rosanna Fratello e Jane Alexander. Ma anche le ex di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ma si attendono anche concorrenti non vip, come spiegato da Signorini e da Rebecca Staffelli: ""Quella porta rossa aspetta proprio voi, mandate la vostra candidatura a grandefratello.endemolshine.it". Sarà davvero così? Probabilmente se ne tornerà a parlare durante la puntata del GF che andrà in onda stasera, 6 novembre, dalle 21:10 circa su Canale 5.