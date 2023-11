Grande Fratello, anticipazioni stasera (13 novembre): l'eliminato, Mirko incontra l'ex Perla. Attenzione spoiler

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Oggi, lunedì 13 novembre, i telespettatori di Canale 5 entreranno nella Casa di Cinecittà. Ma cosa bisogna aspettarsi da questa puntata?

Innanzitutto per Mirko - ex Temptation Island - ci sarà un incontro molto particolare e atteso, quello con la ex Perla Vatiero. Diviso tra l’amore per Greta e una recente simpatia per Anita, si ritroverà faccia a faccia con Perla: un incontro imperdibile (ed è solo l’inizio). Cosa succederà tra i due che hanno alle spalle una lunga e travagliata relazione? Il Grande Fratello ha deciso di premiare stasera con dolci sorprese l’insostituibile Giampiero che incontrerà la moglie Michela e i cagnolini BB e Clint. Non finisce qui. C'è grande attesa anche per l'esito del televoto.

Il televoto del GF: chi rischia l'eliminazione

A rischio eliminazione ci sono Ciro, Giuseppe e Jill. Chi potrebbe lasciare definitivamente il programma? Chi, invece, sarà salvato? Impossibile saperlo già da ora. Tuttavia, si può fare riferimento al sito di scommesse Sisal. Ecco le percentuali del papabile vincitore del reality: Ciro Petrone è dato a 33.00, come Giampiero Mughini, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Fiordaliso e Paolo Masella. Angelica Baraldi e Alex Schwazer 25.00, Anita Olivieri 20.00, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi 9.00, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi 7.50. Beatrice Luzzi 1.40. Dunque, stando a queste percentuali, a rischio ci sarebbe soprattutto Giuseppe. Tuttavia non viene presa presa in considerazione Jill, entrata da relativamente poco nel programma. Stando a quanto riportato dal sito Biccy, invece, alcuni sondaggi sul web riportano la seguente classifica di preferenze: Jill Cooper è la prima, poi Ciro e poi Giuseppe. Sarà davvero così? Non resta che attendere l'inizio della puntata. Appuntamento a stasera, dalle 21:10 circa su Canale 5.