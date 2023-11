GF, anticipazioni stasera (15 novembre): perché va in onda di mercoledì, Perla nuova concorrente, il televoto

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Cosa aspettarsi dalla nuova puntata? Innanzitutto è evidente un primo grande cambiamento: lo spostamento della seconda puntata della settimana dal giovedì al mercoledì. La modifica è dovuta al fatto che da domani andrà in onda Io Canto Generation, con Gerry Scotti. Non finisce qui. Come preannunciato, in Casa ci sarà un nuovo ingresso. Si tratta di Perla, che sarà una nuova concorrente di questa edizione del GF. Come reagirà Mirko?

Il televoto

E poi: due “senatori” della Casa - Fiordaliso e Massimiliano - sono arrivati ai ferri corti e non se le mandano a dire. Con tutta probabilità, dunque, ci sarà un nuovo confronto tra i due, come già accaduto ad esempio nella puntata di lunedì scorso. La cantante si è più volte lamentata del fatto che l'attore romano renda pesante l'atmosfera all'interno della Casa. Non solo. Anche Anita e Beatrice continuano a essere l’una contro l’altra, al centro della disputa c'è sempre Giuseppe. Impossibile non notare i loro continui battibecchi, come quello avvenuto il giorno del compleanno di Beatrice.

E infine il televoto: chi sarà il preferito del pubblico tra Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy? Secondo un sondaggio riportato da Novella2000, trionfa ancora Beatrice Luzzi, che non si schioda dal primo posto con una percentuale alta del 53%. Al secondo posto c'è Anita Olivieri, poco dietro Grecia Colmenares. E ancora Varrese, Ciro Petrone e Rosy Chin. Come andrà a finire? Non resta che attendere la puntata di stasera, 15 novembre, per scoprire i dati ufficali. Appuntamento alle 21:20 circa su Canale 5.