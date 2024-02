Grande Fratello, anticipazioni stasera: eliminazione definitiva, Beatrice contro Marco, la cucina horror di una concorrente

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con il supporto di Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli. Stasera, mercoledì 21 febbraio, andrà in onda la 38esima puntata del Grande Fratello, di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni per un presunto stop, con l'arrivo di un altro noto reality che non va in onda da un po': la Talpa. Sarà davvero così?

Le anticipazioni del Grande Fratello

Ad ogni modo, cosa sappiamo su quello che accadrà stasera? Innanzitutto c'è il televoto. Il risultato decreterà chi dovrà uscire ufficialmetne dalla Casa. Chi tra Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Legato al televoto, c'è un altro discorso. Ovvero le passate nomination che hanno colpito in modo pesante Federico. Il modello, deluso di essere stato nominato in maniera così massiccia, ha accusato tutti i concorrenti di non apprezzare la sua bontà d’animo.

Non finise qui. Ci sarà anche un confronto-scontro per Beatrice e Marco, Simona contro Rosy e Alessio. Il carattere forte della showgirl continua a far discutere e a creare dissapori nella Casa. Inoltre nonni di Greta sono pronti a farle una sorpresa ma il nonno ha in serbo qualcosa di divertente per tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Infine, la cucina “horror” di Grecia colpisce ancora. Appuntamento a stasera, dalle 21:30 circa su Canale 5.