GF, anticipazioni stasera: Greta parla di Mirko e Perla, eliminato e sorprese

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici opionista. Stasera, lunedì 27 novembre, il programma di Canale 5 torna in onda in prima serata. Dopo lo stop del secondo appuntamento settimanale, le dinamiche dei concorrenti del GF tornano a movimentare la serata di Canale 5. Ma cos'accadrà? Quali i fatti che dovrebbero interessare i concorrenti? Ecco cosa si sa, in base a quanto riportato dalle anticipazioni Mediaset.

Greta, Mirko e Perla

Innanzitutto pare che, anche questa volta, si parlerà di Mirko, Perla e Greta. Nel “love affaire” che vede protagonisti Mirko, Perla e Greta anche quest’ultima farà sentire la sua voce. Che reazioni susciterà nella Casa? C'è da considerare che negli ultimi giorni Mirko e Perla si sono molto confrontati. In particolare il ragazzo si è lasciato andare ad alcune dolci parole verso di lei, facendola anche commuovere.

Le altre dinamiche del Grande Fratello: chi sarà eliminato?

Logicamente non finisce qui. Forti emozioni per Rosy che incontrerà tutta la famiglia al completo. Non è l’unica a ricevere una gradita sorpresa, anche Angelica vivrà un momento speciale. Beatrice “femme fatale” divisa tra un possibile riavvicinamento con Giuseppe e le attenzioni di Vittorio che non sembra disdegnare. Infine, il verdetto del televoto: sono finiti in nomination Angelica, Rosy e Vittorio, chi di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa? Per tutto il resto bisognerà attendere l'inizio della puntata. Appuntamento, dunque, a stasera, 27 novembre, dalle 21:10 circa su Canale 5.