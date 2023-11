Grande Fratello, anticipazioni stasera (9 novembre): Fiordaliso incontra i fratelli, Vittorio la madre, il televoto

Dalle 21:30 circa su Canale 5 andrà in onda oggi, 9 novembre, una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Ma cos'accadrà di preciso? Stando a quanto riportato dalle anticipazioni ufficiali, ci saranno due concorrenti che riceveranno due bellissimi regali.

Grandi sorprese, infatti, per alcuni degli inquilini: Fiordaliso - rinata nella Casa dove dimostra grande vitalità - avrà la possibilità di riabbracciare i suoi amatissimi quattro fratelli; anche l’enigmatico Vittorio - poco capito dal gruppo per la sua riservatezza - riceverà la visita inaspettata di sua madre.

Il televoto e la nuova coppia (già scoppiata?)

Nel corso di quello che sembrava essere un normale pranzo nel loft di Cinecittà, Massimiliano si è sfogato con i suoi compagni d’avventura accusandoli di non avergli riconosciuto il merito di aver regalato un nuovo clima rilassato alla Casa. Si parlerà anche di questo durante la puntata. Non solo. L’affollatissimo televoto vede invece protagonisti Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio. Chi sarà il preferito del pubblico?

Non finisce qui. Dopo due mesi di corteggiamento serrato, è arrivato il bacio tra Paolo e Letizia. Eppure qualcosa è andato storto. Dopo la passione iniziale ("Mi fai impazzire", aveva detto lui), Letizia ha fatto un passo indietro. I due, infatti hanno bisticciato e poi alla fine lei lo ha gelato rivelandogli che la situazione sta diventando pesante. Per questo (e molto altro) non resta che attendere l'inizio della puntata. Appuntamento per stasera, ore 21:30.