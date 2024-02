Grande Fratello, anticipazioni stasera: chi esce, la sorpresa per Perla, il racconto del triangolo amoroso

Una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, va in onda oggi, lunedì 12 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5. Cos'accadrà nella casa più spiata d'Italia? Le anticipazioni promettono grandi sorprese per i telespettatori.

Chi esce, televoto, sondaggi

Questa sera importante verdetto del televoto. Chi tra Beatrice, Federico, Stefano e Vittorio dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Secondo il sondaggio pubblicato dal portale Grande Fratello Forum Free che ha propòsto il quesito "Chi vuole salvare", il concorrente più votato e dunque quello a minor rischio di eliminazione sarebbe Beatrice Luzzi seguita da Federico, Stefano Miele e Vittorio Menozzi che sarebbero praticamente appaiati con il 15% circa dei consensi. Secondo questi dati, dunque, uno tra Vittorio e Stefano sarà dunque il prossimo eliminato.

La sorpresa per Perla e il triangolo amoroso

Nelle anticipazioni si parla anche di Perla, tormentata dopo l'ultimo incontro con Mirko e protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare la sorella Loana, suo punto di riferimento. Infine, spazio al vero e proprio triangolo amoroso tra Greta, Vittorio e Sergio che si è creato nella Casa: troveranno un equilibrio?