Grande Fratello, anticipazioni stasera: il ritorno di Mirko, chi esce

Stasera, mercoledì 14 febbraio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In studio con lui, in veste di opinionista, Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori sui social.

Nella puntata di stasera si accenderanno molte scintille, non solo d'amore. Il Grande Fratello, infatti, celebra la festa degli innamorati con un ritorno di grande intensità: Mirko, per qualche giorno, resterà nel loft di Cinecittà in veste di "vicino di casa". Come reagirà Perla? Anche per Anita sarà un San Valentino speciale: il fidanzato Edoardo, che per mesi ha aleggiato nell'aria, finalmente e in maniera del tutto inaspettata, varcherà la Porta Rossa.

Tensioni in casa

L'eliminazione di Vittorio ha scatenato negli inquilini reazioni molto forti, riaprendo vecchie spaccature e creando nuove tensioni. Infine, al televoto Beatrice, Marco e Stefano. Chi si salverà?