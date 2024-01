Grande Fratello, anticipazioni stasera: chi esce; una sorpresa per Anita e Fiordaliso

Stasera una nuova puntata col Grande Fratello, ecco le anticipazioni. Lunedì 15 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento col reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Anche questa settimana il loft di Cinecittà è diviso dalle tensioni tra i nuovi e i vecchi concorrenti: tre veterani (Anita, Beatrice, Paolo) e cinque new entry (Federico, Monia, Rosanna, Sergio, Stefano) sono i protagonisti dell’affollato televoto per decretare chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Chi sarà il concorrente destinato ad andarsene dalla Casa? Mentre Beatrice resta ancora la preferita del pubblico, sembra meno chiaro quale sarà il prossimo inquilino ad essere eliminato: la meno amata sembra essere Rosanna Fratello (che troviamo qui segnata al 6.21% delle preferenze del pubblico). Seguono, in ordine: Sergio D’Ottavi 10,92%, Stefano Miele 7,05%, Monia La Ferrera 6,45%, Federico Massaro 6,26%, Rosanna Fratello 6,21%.

Oltre all'eliminato di puntata, ci sarà spazio anche per emozioni e momenti di divertimento. Fiordaliso, che sapeva che i figli non sarebbero mai venuti a trovarla, riceverà una sorpresa davvero inaspettata: Paolo, il figlio più piccolo, è appena sbarcato da un volo proveniente da Bangkok. Mentre Anita, sempre al centro delle polemiche e da sempre antagonista di Beatrice, potrà riabbracciare il fratello Leandro. Infine, Mirko che appare piuttosto infastidito da come Giuseppe si approccia a Perla.