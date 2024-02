Grande Fratello, anticipazioni stasera: Mirko fuori, torna Giuseppe. Televoto e chi rischia di uscire

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Sono trascorsi più di 5 mesi da quando è iniziato: alcuni concorrenti veterani sono ancora dentro la Casa, altri sono stati eliminati, altri ancora si sono ritirati e molti sono entrati in un secondo momento. Stasera, 19 febbraio, saranno diverse le dinamiche che intratterranno il grande pubblico di Canale5 con i gieffini protagonisti. Di cosa si tratta? Ecco le anticipazioni.

Anticipazioni Grande Fratello: cosa aspettarsi

Porte girevoli a Cinecittà: ieri Mirko ha lasciato la Casa e, questa sera, potrà tirare le fila della temporanea convivenza con Perla. Per un “vicino” che esce, un concorrente è pronto a tornare: dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso,Giuseppe rientra in gioco. Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona è stata sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri e non tutti sembrano apprezzarlo. Una dolce sorpresa per Stefano che potrà riabbracciare la mamma Carla, la persona che più gli è stata accanto nella vita. Dopo il San Valentino da sogno vissuto nella suite, questa sera una nuova sorpresa per Letizia e Paolo. Infine, al televoto ci sono Beatrice, Grecia e Sergio. Chi si salverà? Chi, invece, rischia di dover tornare definitivamente a casa? Appuntamento a stasera, in diretta sul canale principali delle reti Mediaset.