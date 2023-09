GF, i nuovi concorrenti: "Neanche facevano i piatti". Antonella replica: "Finti umili"

I nuovi concorrenti del Grande Fratello iniziano a intavolare conversazioni che diventano spunti per conoscersi tra loro, ma anche elementi che raccontano pian piano il loro carattere al pubblico che li osserva da casa. A tenere banco nelle ultime ore sono state le osservazioni che alcuni hanno espresso in merito ai precedenti inquilini del loft di Cinecittà, descritti in modo tutt'altro che benevolo per la scarsa propensione a darsi da fare.

"Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose", è stato il pensiero di Samira Lui a cui si è unito quello di Giuseppe Garibaldi ("Era gente che non aveva mai fatto niente, hanno avuto sempre la mamma e papà a casa che gli facevano tutti") e, ancora, quello di Anita Olivieri, convinta che i vip protagonisti della scorsa edizione del reality siano state "persone molto diverse da noi".

Le considerazioni dei gieffini hanno alimentato un dibattito social che in poco tempo ha coinvolto anche Antonella Fiordelisi, protagonista dello scorso Grande Fratello. Sentendosi chiamata in causa direttamente, la ex xoncorrente non ha risparmiato il suo commento: "Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni" ha scritto in calce al video che riportava uno stralcio della conversazione tanto critica nei confronti dello scorso cast su cui anche Alfonso Signorini ha avuto da ridire.

"L'anno scorso abbiamo sbagliato tanto. Non siamo perfetti e ci assumiamo le responsabilità. Ho vissuto un grande disagio durante le dirette" ha detto il conduttore a Verissimo alla vigilia di questa edizione: "Sono arrivato a dire in diretta a queste persone 'siete talmente respingenti che anch'io quando vi vedo mi viene da cambiare canale'. Quando, oltre a me, anche l'azienda ha esposto pubblicamente le sue perplessità ho fatto un sospiro di sollievo. Occorreva resettare". Un reset che adesso è tutto ancora da scoprire.