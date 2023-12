Antonino e Belen, due ex gieffini rompono il silenzio

Il mondo del gossip italiano nelle ultime settimane si è arricchito di pettegolezzi e botta e risposta tra ex coppie. Prima Ilary Blasi con Unica, poi Belén Rodriguez contro Stefano De Martino e, più di recente, contro Antonino Spinalbese. Il 28enne, padre di Luna Marì (secondogenita della showgirl argentina), continua a far parlare di sé.

La vicenda relativa alla separazione con Belén fa ancora discutere. A parlare non sono solo i diretti interessati, ma anche altre persone del mondo dello spettacolo. Tra queste ci sono due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show a cui Antonino ha preso parte lo scorso anno, per la settimana edizione. Cosa hanno detto? E soprattutto: chi sono?

Chi sono i due ex gieffini che hanno commentato la vicenda

Uno dei due è innanzitutto Alessandro Basciano. L'ex gieffino ha commentato dopo che Antonino si è detto in disaccordo con la partenza della piccola Luna Marì con la mamma, direzione Buenos Aires. "Il tempo passa.. condividere i momenti con i propri figli non torna indietro. Non vi è peggior cattiveria, ti sono vicino", ha scritto Basciano.

Poi è arrivato anche il commento di Marco Bellavia, altro protagonista del GF Vip7. Come riportato da Biccy, Bellavia ha scritto che Spinalbese avrebbe tutte le ragioni del mondo: “Ciao Antonino. Volevo dirti che hai tutte le ragioni del mondo. Tu sai bene che il tempo passa e quello che dedichi, hai dedicato e dedicherai a Mia è e sarà preziosissimo. Consiglio di padre: trattieni la rabbia che ti lacera il cuore, sopporta un pochino e prepara i prossimi appuntamenti con lei". Infine un altro consiglio: "Poi non litigare con la madre della piccola, ma fatti valere anche legalmente se vuoi, ma soprattutto, vorrei consigliarti di non sfogarti qui in pubblico. Sono cose che fanno male, se amplificate da questi mezzi poi fan male ancor di più. Fatti sentire caro amico mio“.

Messaggi di supporto e di affetto, che sicuramente avranno fatto piacere a Spinalbese. Il quale, al momento, non ha pubblicato altri post. Le sue ultime parole risalgono, infatti, a qualche giorno fa. Ma è probabile che se ne tornerà a parlare presto.