Grande Fratello, Arnold scoppia in lacrime: "Hanno fatto tanto per me, spero di non averli delusi"

Poco più di 24 ore separano i telespettatori dalla nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 con Alfonso Signorini conduttore e Cesara Buonamici opinionista. Quest'anno, se n'è parlato molto nelle ultime settimane, Pier Sivlio Berlusconi ha voluto stravolgere il reality, con una sorta di ritorno al passato. Pochi, anzi pochissimi i vip presenti, fuori influencer o sedicenti tali, e dentro persone comuni. O almeno questa sarebbe stata la strategia decantata per cercare di riavvicinare il pubblico ad un talent ormai logorato e in parte anacronistico. Difficile potersi già esprimere al riguardo. Le somme, si sa, si tirano alla fine. Di certo si è notato un abbassamento del livello del 'trash', divenuto insostenibile specialmente nell'ultima edizione (quella definita ancora "VIP" e vinta da Nikita Pelizon).



Arriviamo dunque ad oggi e al nuovo cast. Tra i concorrenti c'è anche Arnold Cardaropoli, 22 anni, originario del Ghana e arrivato in Italia quando aveva appena 2 anni. Dapprima è stato dato in affidamento e poi adottato da una coppia italiana che, successivamente, ha anche adottato suo fratello - Michael - e un'altra bimba. Proprio lui, che nella vita studia marketing e lavora in un'agenzia di social media, è stato il protagonista di una serie di episodi in cui ha mostrato, senza indugi, le proprie fragilità.

"Se io sono impostato? Ok, forse perché parto con la percezione che le persone potrebbero avere pregiudizi su di me - ha ammesso confrontandosi con i compagni - Io come primo approccio cerco di essere sempre carino". "Posso dirti la sensazione che mi dai? Che vuoi per forza piacere. Ma prendilo come un consiglio", ha commentato Ciro, parlando con il diretto interessato. Allora lui ha replicato: "Sì sì, ma a me fa piacere che mi vengano dette queste cose, anche perché io difficilmente mi apro con le persone".

Il pianto e il lungo abbraccio con Grecia Colmenares

In un altro momento, seduto al tavolo insieme a Grecia Colmenares, si è lasciato andare ad uno sfogo. "Io voglio solo essere me stesso, l'unica cosa che non vorrei è aver deluso chi mi vuole bene. Io non mi apro solitamente, ho iniziato da poco a farlo però qua è tutto molto forte". Quindi Arnold ha continuato: "Non vorrei averli delusi (i genitori probabilmente, ndr) perché loro lo sapevano, fin dall'inizio, da mesi mi dicono di essere me stesso, perché solo così andrà bene. Loro mi conoscono". Poi è sbottato a piangere e ha aggiunto: "A me interessa questo, quello che pensano loro e non gli altri. Perché loro hanno fatto tanto per me". Anche l'attrice sudamericana in lacrime: "Sei cresciuto con il valore della vita. Guarda: tutto ha una motivazione. Tranquillo", ha detto lei e poi lui si è alzato per abbracciarla.