Ascolti bassi, Grande Fratello corre ai ripari: la mossa pensata per la prossima puntata

Non brilla, almeno per il momento, questo nuovo Grande Fratello, rivoluzionato nello stile e nei toni che rifuggono le volgarità e benedicono la bontà delle storie, dei dialoghi, delle persone "normali". Lo share registrato dall'Auditel in queste prime tre puntate parla chiaro: dopo il boom dell'esordio del 23% (due punti in più rispetto al debutto dell'anno scorso), la diretta di venerdì 15 settembre ha perso ben 7 punti (16.1%) che solo di poco sono risaliti ieri al 18%, quando anche la replica di un episodio del 2005 del Commissario Montalbano trasmesso da Rai 1 è bastata per superare il pubblico del reality di Canale 5.

Ed è forse per evitare in maniera preventiva lo scontro diretto con un gigante dell'intrattenimento come Tale e Quale Show se la seconda puntata settimanale del GF cambia giorno della messa in onda: già ieri, infatti, e dunque prima di conoscere i dati degli ascolti relativi alla puntata, Alfonso Signorini ha annunciato la decisione di spostare la programmazione al giovedì anziché al venerdì come avvenuto la scorsa settimana. L'intento appare quello di evitare di far coincidere la diretta di Canale 5 con quella dell'esordio del talent condotto da Carlo Conti dove - coincidenze televisive - si esibiranno anche alcuni volti noti alle edizioni passate del GF, ovvero Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Alex Belli e Maria Teresa Ruta. A sfidare Tale e Quale su Canale 5 venerdì sarà allora, secondo quanto anticipa Tv Blog, la nuova puntata de La voce che hai dentro, fiction con Massimo Ranieri.