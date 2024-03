Grande Fratello, nota attrice di Un Posto Al Sole contro Beatrice: "Così è troppo"

Il Grande Fratello varca i confini Mediaset e arriva in Rai. In che senso? No, il reality condotto da Alfonso Signorini non trasloca sui canali di Mamma Rai, bensì una sua dinamica interna è stata commentata anche da una nota attrice di Un Posto Al Sole, la soap opera di Rai Tre. Chi è e cosa ha detto?

Le parole dell'attrice

Durante l'ultima puntata del GF, i telespettatori hanno assistito a un duro confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares (che si può recuperare qui). A seguito di questo litigio, una nota attrice di UPAS ha deciso di intervenire. "Come sapete non mi espongo quotidianamente.. ma quello che vedo e che sento è troppo". E ancora: "Trovo davvero riluttante che una donna di “spessore” come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco.

Capisco il gioco al massacro pur di sopravvivere al Grande Fratello però così è davvero troppo". Infine ha concluso: "Beatrice Luzzi sei già una finalista del Grande Fratello, sii generosa e dai spazio anche ad altri concorrenti; se sono donne poi, ancora di più. Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente , sensibile e molto ironica". Queste le parole scritte su Instagram ieri 5 marzo da Nina Soldano, ovvero Marina in Un Posto Al Sole.

La reazione del web

Come hanno commentato i fan di Soldano? "Insopportabile ha ragione Beatrice! Ma chi è sta Grecia famosa per aver fatto telenovelas orrende anni 80 dimenticata e seppellita da anni e se crede sto cavolo. La verità che a lei non gliene frega niente di nessuno . Mi meraviglio di te che la consideri è di una cattiveria falsa.. ma che hai visto fin'ora?", "Cara Nina, averla conosciuta sul set è un conto, doverla sopportare dei mesi è un'altro, la Colmenares urterebbe il sistema nervoso di chiunque, inoltre è totalmente falsa, crede di stare ancora sul set delle sue telenovele", "Grecia da quello che si è visto al grande fratello è saccente,egoista,insopportabile,falsa e chi più ne ha più ne mette!". Insomma, non certo un trionfo.