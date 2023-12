Gf, un concorrente svela cosa dicono gli autori in confessionale: come non chiamare mai Signorini

Cosa succede nel confessionale del Grande Fratello? I concorrenti non solo si confidano o si sfogano, ma verrebbero anche imbeccati dagli autori su cosa dire o non dire. Lo ha svelato Paolo Masella alla nuova arrivata Greta Rossetti: "Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte. Ti danno delle informazioni e ti aiutano".

Non solo. Il macellaio romano si è lasciato sfuggire anche un altro dettaglio, a quanto pare fondamentale, che riguarda Alfonso Signorini: "Ti dicono di non chiamarlo Alfo". Nomignolo vietato categoricamente, e Greta è rimasta sorpresa dalla cosa: "Come mai? Forse per una questione di rispetto, no è bello chiamarlo così in diretta". A risponderle è intervenuto Marco Maddaloni: "Ragazzi è giusto, anche perché lui può dire 'mi chiamo Alfonso e vorrei essere chiamato così. Quindi perché noi dobbiamo chiamarlo Alfo?".

Nei confronti del padrone di casa, dunque, nessun diminutivo o altro. Fa parte delle regole della Casa. "Poi comunque con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose e vedrete da soli il resto" ha tranquillizzato Greta il dolce Paolo.

