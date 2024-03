Grande Fratello, avvertimento per una concorrente: "Guardati le spalle". Cosa sta accadendo

Poche settimane separano i telespettatori (ma soprattutto i concorrenti) dalla finale del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Eppure le dinamiche non accennano a diminuire. Tra nuove storie (quella tra Anita e Alessio) e vecchie battibecchi (Anita e Beatrice sempre più ai ferri corti). Ma non solo. I fan, attraverso l'invio di messaggi aerei, possono comunicare con i loro beniamini e dare loro dei consigli. Proprio di recente ne è arrivato uno per una amata concorrente. Di chi si tratta e cosa c'era scritto? Ecco i dettagli.

"Guardati le spalle": il messaggio criptico

A sorvolare, nel cielo di Cinecittà, è arrivato un aereo con la seguente scritta: "Guardati le spalle. In casa we see", firmato Perliners, ovvero le fan di Perla. "Potreste essere un pochino più espliciti?", ha domandato Luzzi, mentre Perla ha detto: "Le spalle? C'è qualcuno di cui non mi devo fidare. Questo va bene lo avevamo capito. Comunque grazie, anche se ormai il percorso sta per finire quindi va bene così. Quando uscirò le persone si vedranno. Chi ci sarà, chi non ci sarà e il modo. Soprattutto il modo". A chi si stavano riferendo i fan di Perla? Ah, a saperlo.

Quello che è certo (o quasi) è che tra poco il Grande Fratello terminerà, ma ancora non è noto quanti e chi saranno i finalisti. Al momento si sa solamente che Beatrice e Rosy sono già in finale. Chi altro riuscirà a raggiungere questo traguardo. Chi, invece, dovrà abbandondare definitivamente il gioco? Intanto si resta in attesa della prossima puntata, prevista per domani, giovedì 14 marzo in prima serata su Canale5.