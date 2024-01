"Mai successo così": al GF Beatrice si confessa, ma la regia stacca (troppo tardi): cos'ha detto

Già da ieri al Grande Fratello si è aperta una discussione riguardante un fatto che vede Beatrice Luzzi protagonista. L'attrice romana, infatti, giorni fa era uscita momentaneamente dal programma a causa di un grave lutto: quello del papà. Poi, decidendo di rientrate in gioco, ha dovuto seguire le regole imposte dal reality. Se il GF decide che tutti i conquilini veterani devono uscire dalla Casa per una giornata di relax in SPA, tutti devono farlo. Beatrice compresa. Poco importa se quello stesso giorno sta avvenendo, a non molti km di distanza dal loft di Cinecittà, la sepoltura del corpo del papà.

Da qui le critiche del pubblico, il messaggio di scuse dell'attrice, che si è rivolta direttamente ai familiari. Ma anche la confessione della concorrente a Fiordaliso, sua amica nella Casa. Come riportato da Biccy, infatti, Beatrice si è rivolta alla cantante così: "Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così". Quindi ha aggiunto: "Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo". "Poco dopo la regia stacca, per privacy", scrive il sito.

Il pubblico sostiene Beatrice

Anche sui social se n'è parlato. C'è chi ritiene che gli autori avrebbero potuto scegliere un giorno differente (sempre che ne fossero a conoscenza). E chi, invece, pensa che l'insensibile sia Beatrice, ancora concorrente del Grande Fratello, nonostante la drammatica notizia. E che addirittura va in SPA in un giorno così particolare. In realtà, a tal riguardo, Beatrice ha già spiegato che proprio il papà le aveva consigliato di andare fino in fondo e non mollare. Non solo. Anche i familiari la sosterrebbero in questo percorso. Insomma, una scelta molto personale e delicata, che inevitabilmente scatena diversi commenti.

Intanto Beatrice ha ricevuto due dolci aerei. Uno con la scritta: "Bea come fenice ora splendi" e l'altro: "Bea, un paese bellissimo. SalottoGF". La seconda scritta è più criptica: "Che cosa volete dire?", si è domandata. Chissà se si scoprirà qualcosa di più nei prossimi giorni.