Grande Fratello, Beatrice durissima: "Spero che esca". A chi si riferiva

Non ha mai fatto tanti giri di parole e di certo non inizierà ora. Lei è Beatrice Luzzi, l'attrice di Vivere ora nella Casa del Grande Fratello. Anche durante la puntata del reality andata in onda ieri 4 marzo, Beatrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. E ha continuato a farlo anche dopo, nel giardino della Casa. In particolare se l'è presa con una concorrente, augurandosi che possa uscire il prima possibile. Di chi si tratta?

Le parole di Beatrice Luzzi

Mentre si trovavano in giardino Alessio, Greta e Beatrice, il ragazzo ha detto: "Non deve uscire Anita". Beatrice ha tuonato: "Invece io spero proprio che esca Anita. È l'unica che voglio che esca". "Eh vabbè ci sta, ognuno tira l'acqua al suo mulino", ha detto poi Alessio. Queste le parole dell'attrice la mattina successiva alla puntata, durante la quale sono volati paroloni tra Beatrice e Anita.

Cos'era accaduto ieri sera in diretta

Durante la puntata di ieri, infatti, è stato mandato in onda un confessioanle di Luzzi che diceva: "A Giuseppe lo ha stritolato. Lei è cattivissima. Mi dispiace che lui si sia preso questa batosta, lei ha confermato di essere forse quella con meno cuore di tutti qua dentro. Più di tutto c'entra la visita di Edoardo, poi il fatto che Giuseppe sia stato male e quindi che abbia bisogno di cure e lei non è generosa. Terzo, la vitalità di Alessio la stuzzica".

E ancora l'attrice: "Ma puoi essere così feroce? Ma che cattiveria hai dentro? Quella è una strega. Comunque saluto Edoardo, in bocca al lupo". Ascoltando queste parole, Anita è sbottata a piangere. "Eh vabbè adesso facciamo il pianto, la sceneggiata", la replica di Luzzi. E adesso? Si augura che esca. I fan di Luzzi la accontenteranno? chissà.