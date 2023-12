GF, Beatrice su Giuseppe: "Gli dovrebbero insegnare l'italiano"

Trascorrono i giorni nella Casa più spiata d'Italia. Al Grande Fratello - il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio - c'è anche Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più decisive di questa edizione. Grazie a lei, infatti, si sono create molteplici dinamiche. Tra queste anche quella della storia d'amore con Giuseppe Garibaldi. Storia ormai tramontata, non senza qualche strascico. Talvolta ironico, come quello avvenuto di recente. Cos'è accaduto?

Mentre l'attrice si trovava in giardino con Vittorio, ad un certo punto il modello le ha detto: "Sto insegnando inglese a Giuseppe". "Ah però, perché non gli insegni italiano?". "Perché sei così cattiva?", ha replicato Vittorio, scoppiando a ridere. Quindi Luzzi di nuovo: "Secondo me ha priorità l'italiano, sviluppagli le vocali. Parlagli delle vocali". "Deve imparare la distinzione tra la E e la I", ha detto Vittorio ridendo.

La reazione del web

Il video è stato ripubblicato dalla sempre aggiornata pagina Twitter (o X) @soleilsorgesupporter. Come hanno commentato i fan del programma? "Adoro questa donna, avrà anche i suoi difetti, come tutti del resto, ma è unica nel suo genere. Di quelle persone rare per la loro intelligenza, arguzia e savoir fair. Persone di cui adoro circondarmi", un commento. E ancora altri: "È la verità, ad un ragazzo così giovane non si può perdonare che non sappia parlare correttamente l'italiano, con Perla sono una coppia perfetta", "È la verità. Io provo imbarazzo per lui". Qualcuno, però, non la pensa allo stesso modo: "Direi che qualche tempo fa gli andava bene anche se non parlava correttamente l'italiano alla cara Luzzi. Purtroppo anche lei in questi casi sbaglia alla grande, solo che viene sempre giustificata". Ed ecco il filmato in questione con il siparietto (ironico) con Beatrice e Vittorio nel giardino della Casa di Cinecittà.