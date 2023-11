GF, Beatrice Luzzi tuona: "Giuseppe Garibaldi è tanto, tanto ignorante"

"C'eravamo tanto amati", era il titolo del film di Ettore Scola. Potrebbe essere benissimo il titolo della storia d'amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, i due concorrenti del Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Inizialmente entrati single, Beatrice e Giuseppe sono poi diventati una coppia. Ma alla fine l'epilogo è noto a tutti. Tra i due, ormai, la distanza sembra incolmabile.

Se ce ne fosse bisogno, ulteriori conferme sono arrivate negli ultimi giorni. Di recente, ad esempio, Beatrice se l'è presa con Giuseppe tuonando: "Squallido, come sei spesso. Squallido. Lui entra da fuori e mi dice: 'Oggi i piatti non li hai lavati?'. No, è squallido. Lui e l'amica sua sono squallidi". Poco più tardi, ancora: "Solo disprezzo". "Su, un po' di ironia, sorridere alla vita", ha invece detto Garibaldi. Allora lei, di nuovo: "Lo dice lui.. la tristezza fatta persona. Perchè non vai fuori a ballare con l'amica tua? Così ci lasci in pace. Vai, vai".

Lo sfogo di Beatrice e la reazione del web

Poi, più tardi, parlando con Sara Ricci, Beatrice aggiunge: "Tornando indietro non lo rifarei. Non ne è valsa assolutamente la pena. Ogni diretta tremavo, lui è capace di dire qualcunque cosa. Lui è assolutamente imprevedibile, irragionevole, insensanto, contraddittorio, conflittuale, complesso e soprattutto tanto, tanto ignorante. Ma non ignorante da un punto di visa culturale, ma di esperienza proprio". Sara Ricci ha annuito.

Come la prenderà Giuseppe quando verrà a scoprire di queste parole? Dando un'occhiata ai commenti sotto al filmato, in molti sembrano darle ragione: "Brava Bea e non sai ancora quello che noi abbiamo visto e sentito dire da lui alle tue spalle[..]", un commento. E ancora un altro: "Giusto Bea, non si è mai capito veramente cosa aveva nel cervello". Qualcuno prova a difenderlo: "Però ti piaceva l'imprevedibile, irragionevole, insensato etc. etc.". Come andrà a finire? Non resta che attendere.