Grande Fratello, scontro tra Beatrice e Grecia: “Non rispetta la lingua italiana. È una stupida”

In alto il video del litigio

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5 va in onda il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini. La puntata si apre con lo scontro fra due concorrenti: Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Cos'è accaduto? Ecco i dettagli del litigio avvenuto in diretta.

Lo scontro tra Beatrice e Grecia

Vanno subito in onda alcuni filmati in cui le due protagoniste si lanciano reciprocamente delle accuse, tra Beatrice che accusa Grecia di non avere rispetto per la lingua italiana, non avendo imparato ancora a parlarla correttamente, a Grecia che spende parole negative sulla collega. Chiamate in super-led, ecco come commentano le clip: “Io rispetto la lingua italiana, non è la mia lingua. Cerco di parlare nel miglior modo possibile. Beatrice? Lei mi guarda un maniera non bella. Il problema è il suo carattere, lei crede che uno deve fare quello che vuole lei. Io sono in una maniera molto io, tranquilla, rilassata. Ci sono reazioni che non sono belle”.

Luzzi scuote la testa e afferma: “Allora: lei è contraddittoria perché io con lei sono sempre uguale. Non la reggo più, da quando l’ho detto. Se mi tocca mi dà fastidio, lo ha detto più volte. Negli ultimi 2-3 mesi chi in puntata ha sempre detto cose abbastanza gravi su di me è stata lei. È stata feroce quando mi ha attribuito la colpa per l’uscita di vittorio. Lei arriva sempre in ritardo perché sta in vasca ore e ore. Vuole il suo posto. Parliamo anche di consumi. Canticchia in continuazione ed è tanto stonata”.

“Io faccio il bagno nell’acqua quasi fredda. A me piace cantare”, replica Grecia. Beatrice allora: “Io dico che l’età si vede, in tutti. Ci possiamo rifare, curare, alla fine l’età si vede, quindi..”. L'attrice di Vivere di nuovoi: “Grecia ha un pubblico affezionato e si dedica molto ai suoi fan però alla fine alla casa e al pubblico ha dato molto poco”. “Chi ha dato di più?”, chiede l’opinionista Cesara Buonamici. “Direi quasi tutti gli altri”, tuona Beatrice. “Signorini sai una cosa? Io arriva a tavola e per me è sacra. Lei ha fatto di tutto prima per allontanarmi da Vittorio. Alla fine mi ha fatto cambiare posto”, aggiunge Grecia. “È stupida”, conclude Beatrice andando via.