GF, Beatrice stronca Letizia: "Nei letti, tra le braccia di tutti". Il video

Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello era mancata, inutile dire di no. Tornata lei, sono tornate anche le polemiche (che la riguardano logicamente). In tanti, ad esempio, hanno notato che quando l'attrice (che si era assentata per un grave lutto che l'aveva colpita) è tornata nel loft di Cinecittà, non tutti hanno fatto i salti di gioia. Rosy Chin fra tutte, ma anche Letizia non è sembrata felicissima. Il rapporto tra Letizia e Beatrice non è mai stato idiliaco, ma durante l'assenza dell'attrice, Letizia si era mostrata in parte anche comprensiva. Una volta tornata in Casa, però, tutto è cambiato. Non si sa, al momento quali siano veramente i sentimenti dell'una verso l'altra. Letizia prima si era scagliata contro Beatrice, poi le avrebbe chiesto scusa.

Intanto su Twitter (o X) circola un filmato di Beatrice che parla proprio della ragazza. E no, non ne parla molto bene. "Se stiamo parlando di una ragazza disinibile, pudica, posso pure capire che la metti in imbarazzo. Ma se parliamo di una ragazza disinibita, di che stiamo parlando? Lei è una che si butta nei letti, nelle braccia di tutti. Se una volta uno (Vittorio, ndr) va lì a darle un bacio della buonanotte, non mi sembra.. (Paolo, ndr) non si deve preoccupare di Vittorio, semmai di lei".

Il web è diviso

Sotto a questa clip i commenti sono davvero tanti. E diversi. Non tutti, infatti, hanno la stessa opinione. C'è chi è andato contro Beatrice, scrivendo ad esempio: "Questa cosa detta da Beatrice è molto brutta. Ancor più brutto è chi la giustifica", "Invece lei che a 53 anni cerca di farsi tutti i ragazzini della casa hai capito da che pulpito le critiche. Ma sta vecchia brutta e perfida senza ritegno proprio", "Ditemi quello che volete, ma a me non piace Bea quando fa questi discorsi". Qualcun altro, invece, è dalla sua parte: "Secondo me non sanno neanche cosa significa disinibita e se esce in puntata ne faranno un dramma come dissacrante", "E niente, Beatrice non ne sbaglia una".