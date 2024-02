Grande Fratello, Beatrice asfalta Marco Maddaloni: "Qui ancora per poco". Il video

Durante la puntata del Grande Fratello in onda stasera mercoledì 21 febbraio, è già stato annunciato che Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni avranno modo di confrontarsi. Il motivo è molto semplice: il loro rapporto è sempre più alle strette. E non lo nascondono. Beatrice, poi, men che mai. Proprio di recente, infatti, l'attrice romana si trovava in giardino e, a un certo punto, ha detto una frase sullo sportivo piuttosto diretta e chiara. Beatrice stava ballando al sole e a un certo punto, davanti agli altri concorrenti, ha detto: "E poi abbiamo anche Maddaloni.. ancora per poco". Stefano Miele è sbottato a ridere. Insomma, secondo Beatrice l'esito del televoto sembra piuttosto chiaro: Marco Maddaloni dovrà uscire definitivamente dal gioco. Ma sarà veramente così?

I battibecchi tra Beatrice e Marco

Che tra Beatrice e Marco non scorra buon sangue, non è una novità. Ma di recente, ovvero quando hanno fatto la gita fuori dalla Casa, le incomprensioni sono cresciute. Beatrice aveva tirato fuori l'argomento nomination, durante una giornata di svago e questo non era andato giù a Marco. Il motivo? Luzzi non aveva reagito bene alla nomination da parte di Marco, che a sua volta si era difeso dicendo che lei aveva ferito il suo orgoglio partenopeo.

Sembrava che si fossero chiariti ma poi, lunedì scorso, lui l'ha nominata nuovamente: "Abbiamo trovato un punto d’incontro. Però andrei contro me stesso se nominassi uno dei ragazzi, li amo alla follia”, le parole di lui. Luzzi allora aveva replicato: “Aspetto la nomination per dire la mia”. Poi, arrivato il momento della sua di nomination, l'attrice aveva anche aggiunto queste parole: "Voto Marco Maddaloni perché in queste due settimane non si è mai scusato. Anzi mi ha rinominata. Io penso di essere il loro collante insostituibile, così non si votano mai". Insomma, sembra difficile che possano trovare veramente la serenità. Stasera, con tutta probabilità, se ne vedranno delle belle.