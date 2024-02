Grande Fratello, Beatrice su Massimiliano: "Violento e rabbioso". Signorini sbotta

In alto lo scontro tra Beatrice e Massimiliano

La puntata del Grande Fratello in onda 5 febbraio si accende quando non è neanche mezzanotte. I protagonisti sono Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, acerrimi nemici. Qualcuno pensava che tra i due si fosse arrivati a un punto d'accordo. Ma la verità è tutt'altra. Cos'è accaduto?

L'attrice afferma: “Sono mesi che lui mi scava la fossa intorno. Tante volte neanche l’ho nominato. Ogni puntata, qualunque sia il tema, lui riesce a entrare a gamba tesa contro di me. Ora è arrivato il momento di nominarlo”. Massimiliano risponde: “Lei ha un ego sproporzionato, si sta auto-scavando la fossa”. Beatrice quindi: “Max ha un lato spaventoso, l’ho percepito fin dall’inizio. Ha un lato profondamente violento e rabbioso. Lui è capace di dire tutte quelle cattiverie che ha detto”. “Lei è la persona più beepata del reality, mette le mani al collo. Lei, per offendere, si toglie il microfono. Sotto le coperte dice di tutto e di più”, risponde lui. Lei di nuovo: “Massimiliano è stato molto aggressivo verbalmente e non, tanto che lo avete dovuto bloccare pubblicamente per questi atteggiamenti”. Signorini interviene: “Quegli atteggiamenti prima o poi li avete tutti. Tu hai messo le mani al collo di Giuseppe”.

Poi è il turno dell'opinionista Cesara Buonamici: “La vostra linea di frattura è irreparabile. Beatrice, quando tu dici che lui non è equilibrato.. È una roba forte. Cerchiamo di capirci. Cosa vuoi dire? Che non è nella capacità di giudizio?”. “Vi faccio un esempio: sabato scorso mentre veniva premiata Greta, lui urlava: ‘Dovete premiare Letizia’. Poi Maddaloni aveva fatto una battuta sbagliata, a me è venuto da piangere e lui ha detto che era una pantomima. Riesce ad essere feroce nei miei confronti”, dice Beatrice. “Non contano gli argomenti, conta solo screditare l’avversario. Questa è una tecnica che si usa in politica”, commenta l’opinionista.

La reazione di Alfonso Signorini: "Quello non mi è andato giù"

Il conduttore non ci sta e reagisce: “Siamo stati onesti e scrupolosi con Massimiliano. Magari meno quando hai preso per il collo Giuseppe. Scusami ma quello non mi è andato giù. Io ti chiedo, con onestà intellettuale: se Massimiliano ti avesse presa per il collo?”. “Era uno scherzo, Massimiliano non scherza”, replica lei. Il presentatore di nuovo: “Parliamo del presente. Una persona così come la descrivi tu, non empatizza con tante persone nella Casa”. “Lui ha degli atteggiamenti molto autoritari che ai ragazzi va bene – dice Luzzi -. Io non lo sono affatto. Ci sono due aspetti: è molto spesso autoritario e glielo fanno passare. Il secondo è che la sua aggressività ce l’ha in particolar modo con me ma anche con Heidi e Monia. Una forma ossessiva di accerchiamento per cui o sei esattamente sotto di lui o sei contro di lui”. Monia sentenzia: “Non credo”.