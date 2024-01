Grande Fratello, Beatrice: "Io sto reggendo il programma, gli altri sono buonisti"

In alto il video con lo sfogo di Beatrice

Beatrice Luzzi continua a movimentare le dinamiche della Casa del Grande Fratello. È accaduto di nuovo e proprio di recente. L'attrice, infatti, si è confrontata con Vittorio Menozzi e, durante uno sfogo, ha detto: "Non hai nessuna lucidità, sto reggendo un programma da mesi sulla pelle mia. Non solo non te rendi conto, ma non mi mostri nessuna solidarietà. Anzi, quando succede, ti vergogni sempre un po' e fai qualche passo indietro". Queste le parole di Beatrice rivolte a Vittorio, mentre si trovavano in giardino. Poi ha aggiunto: "Tu fai sempre il passetto indietro perché non 'è perbene'. Bisogna essere tolleranti, no? Fatelo voi il Grande Fratello, con il vostro atteggiamento buonista".

Il confronto tra Beatrice e Vittorio

La discussione è stata piuttosto lunga. Se ne riporta una parte per meglio comprendere da dove nascono le lamentele di Beatrice. Già dentro la Casa Beatrice aveva detto a Vittorio: "Tu dici che non ti schieri. Invece ieri ti sei schierato, dedicandoti a Greta e a Perla dopo che in puntata mi hanno presa per il cu*o tutta la sera". "Avete litigato", si è difeso lui. Quindi l'attrice: "No, io non ho litigato. Io sono stata infanghata e tu dai loro i baci della buonanotte. Io ti ho protetto per mesi a prescindere. Quando sono tornata dal lutto di mio padre, ti ho trovato attaccato da tutti e ti ho difeso. Ancora loro hanno raccontato bugie, Greta ha messo il carico per difenderla (a Perla, ndr) e tu, in tutto questo, non hai avuto un'attenzione nei miei confronti".

"A me non sembrava neanche necessario difenderti. Stavamo parlando di panni e di lavatrici", ha detto lui riferendosi a una discussioni passata tra Beatrice e Perla, sostanzialmente sul fatto che secondo l'attrice, Perla farebbe poco e niente in casa. Beatrice di nuovo: "Tu non hai fatto niente né per me né per Stefano, se non i gran cavoli tuoi come fai sempre. Sono mesi che attendo un atto di solidarietà". "Io non ti voglio costringere a starmi vicino - ha replicato Vittorio -. Non dirmi che siamo diventati pappa e ciccia con Perla solo per una chiacchierata". "Hai tanta paura, sei molto egoista e poco coraggioso. Con me hai chiuso", ha tuonato Beatrice.