GF, Beatrice si addormenta in piscina: "Stava male, porca miseria"

La mancanza di Beatrice nella Casa del Grande Fratello si era sentita, inutile nasconderlo. L'attrice romana, ormai è cosa nota, era dovuta uscire dal programma a causa di un drammatico lutto: la scomparsa del papà. Poi, dopo giorni di attesa, ha comunicato di voler continuare la propria avventura. Logicamente, però, non tutto è stato facile. Nonostante Beatrice abbia provato a tornare con la grinta e la forza che la contraddistingue, qualche momento di difficoltà c'è.

A raccontarlo è stato un amico di Beatrice, Vittorio, durante una chiacchierata con Fiordaliso. "Bea ieri si è addormentata in piscina, stava male", ha esordito il ragazzo. Allora la cantante: "Ha avuto una crisi? O mamma mia, mi dispiace. A che ora? Era sola? Gli altri non se ne sono accorti?". "Un'ora dopo che le luci si erano spenti. A parte me non se n'è accorto nessuno", ha replicato Vittorio.

Allora l'interprete ha esclamato: "Porca miseria". "Sono andato lì un paio di volte ma lei continuava a dire che voleva stare da sola - ha continuato a raccontare lui -. Poi le ho fatto promettere che ad una certa sarebbe stata tornata in stanza e lo ha fatto. Stamattina era in stanza". "Ieri sera però stava bene, cavoli. Ma è normale dai, la capisco - ha affermato Fiordaliso -. Lì sono i pensieri, con quello che ha. Ma è successo (il lutto, ndr) una settimana fa eh, diamole il tempo".

Vittorio difende Beatrice: cosa ha detto

Vittorio ha concluso: "Infatti io non capisco come certe persone possano pensare che lei, con uno schiocco di dita, passi sopra a questa cosa". Ma Fiordaliso non si è detta sorpresa da questo atteggiamento. Quindi ha concluso la chiacchierata e continuato invece il tapis rouilant. La clip è stata ripubblicata su Twitter (o X) e così commentata: "Beatrice non vuole fare la vittima, anzi.. ha cantato e ballato con Sergio, crollando solo a telecamere spente! Se non l'avesse detto Vittorio, nessuno l'avrebbe saputo. Ecco che donna è Beatrice. Dopo che ha tenuto tutta l'edizione sulle spalle non penso che le serva impietosire nessuno. Beatrice è forte ma pur sempre umana". Non tutti, però, sono d'accordo: "Che pena", ha commentato un altro utente.