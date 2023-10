Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: cosa succede sotto le coperte (video)

In alto il filmato delle coccole tra Beatrice e Giuseppe



È trascorso poco più di un mese da quando, lo scorso 11 settembre, ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Nonostante una partenza in sordina, il programma è riuscito a decollare. E, insieme ad esso, anche le dinamiche, le antipatie, le simpatie e gli amori. No, non quello tra Massimiliano Varrese e Heidi (che pure sembra in lenta ripresa), bensì un altro. La coppia del momento, infatti, è costituita da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tra l'attrice romana e l'operatore scolastico calabrese è scoppiata la scintilla. Anzi, la scintilla si sta trasformando in un falò.



Lo testimonia uno degli ultimi video pubblicati dall'account ufficiale del Grande Fratello sui social. "Giuseppe e Beatrice sempre più vicini", si legge a corredo del filmato. Poi l'emoticon di una fiamma. I due, infatti, sono stati pizzicati mentre si scambiavano coccole e abbracci sotto le coperte. Hanno deciso, dunque, di non farsi vedere. Come mai? Cosa volevano nascondere?

I commenti degli utenti sotto al video

I commenti sotto al filmato sono in parte positivi e in parte negativi. Tra questi ultimi ci sono coloro che pensano che siano ridicoli. Per le differenza d'età? Per il sospetto, palesato da più di qualcuno, che sia una mossa strategica per far parlare di sé? "Sempre più ridicoli", "Non ci crede nessuno dai", "E poi racconti e ti preoccupi che hai due ragazzi a casa (Beatrice è mamma di due figli, ndr)", sono alcuni dei commenti.



Qualcun altro, invece, sembra apprezzare la coppia inaspettata: "A me piacciono molto, insieme sono carini", "Bella Beatrice in ogni forma! Donna coraggiosa e libera! Brava!!", le parole in loro favore. E ancora altri messaggi di supporto: "A me sinceramente piacciono.. solo perché lei è più grande? Mah, sinceramente non capisco questi commenti. Però poi Massimiliano e Heidi sono veri e sinceri? Mah, non siete obiettivi". E cosa ne penseranno gli altri coinquilini quando, presumibilmente stasera, vedranno questo filmato? Appuntamento a stasera, dalle 21:10 circa su Canale 5.