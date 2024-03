Grande Fratello, Giuseppe e Beatrice rimangono da soli: "Baci..". Il video

In alto il video di Beatrice e Giuseppe

Manca esattamente una settimana alla finalissima del Grande Fratello, il reality di Canale 5 che sta andando in onda oggi lunedì 18 marzo. Si inizia con una dinamica che riporta i telespettatori indietro di mesi: Giuseppe e Beatrice. Cos'è accaduto?

Ritorno di fiamma tra Giuseppe e Beatrice?

I due vengono chiamati entrambi da Signorini ma non nello stesso luogo. Prima il conduttore parla con Giuseppe (e Beatrice non può ascoltare) e poi viceversa. Intanto va in onda un filmato dei giorni scorsi ovvero quando i due si sono ritrovati da soli in una zona del loft di Cinecittà (quella del tugurio probabilmente) adibita a festa stile far west. nel video sono vicini, molto. “Balliamo”, dice lui. Lei scuote la testa. Poi gli si avvicina e dice: "È la prima volta che siamo soli, bello”. Poi Luzzi aggiunge: “Ho sofferto molto qua”. "Qual è stato l'errore più grande che hai fatto?", domanda lei. Giuseppe risponde: "L'errore più grande che ho fatto è stato non difenderti”.

Cos'è successo tra i due

Si torna in diretta. Su precisa domanda del presentatore, Giuseppe spiega: "C'è stato un bacio sulla guancia, e niente". Il pubblico non ci crede. Ma poi Signorini si collega con Luzzi, che conferma tutto: "Mi ha molto commosso. Il finale non pensate che sia.. mi ha dato dei piccoli baci sulla guancia. Finalmente ci siamo trovati soli in un ambiente dove sono successi tante cose. La scenografia era pazzesca". Insomma, gatta ci cova? Pare di no. Anche se l'attrice di Vivere ha confermato che, nel caso ne avesse bisogno, lei ci sarà per lui, anche fuori dal programma.