Grande Fratello, Beatrice confessa: "Giuseppe è molto penetrante". Lui reagisce così

In alto Giuseppe e Beatrice in puntata

Negli ultimi giorni in molti hanno notato un certo riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due si erano conosciuti e poi voluti molto bene. E, all'inizio del Grande Fratello, era nato un amore. Ma poi tutto è cambiato. Si sono allontanati, anche molto. Ma da quando Giuseppe è stato nuovamente male e poi è tornato in Casa, Beatrice sembra aver abbassato le difese. Questa settimana, infatti, sono stati spesso immortalati insieme, anche molto vicini. Che sia rinato qualcosa? Ai due è stato fatto vedere un filmato riassuntivo, poi tornati in studio, lo hanno commentato così.

Le parole di Giuseppe e Beatrice

Di nuovo in studio. Giuseppe prende la parola: “Ieri Beatrice mi ha detto che io mi sto avvicinando perché voglio andare in finale ma ormai i giochi sono fatti. Io non conto niente”. Beatrice commenta: “Nonostante questa affinità affettiva io ho detto che non posso riprendere quella strada. Non posso per 1000 motivi”. Giuseppe afferma: “Abbiamo passato tanti motivi per non parlarci e, a oggi, bisogna prendere le cose con più leggerezza. Siamo stati stupidi a non parlarci”.

Signorini interviene: “Avevi detto che avresti portato Bea a Tropea per fare l’amore su uno scoglio. E ora?”. Giuseppe: “Su due scogli. Ma perché sei geloso Alfonso?”. Lui ironico: “Abbastanza, devi passare sul mio corpo”. ”Da 1 a 10 quanto è sexy Giuseppe?”. Lei arrosisce e poi ammette: “Dipende.. a volte è terribilmente triste. Altre volte è molto penetrante, gli darei 8 e mezzo. Ha degli occhi, un sorriso”.