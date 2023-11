GF, Giuseppe e Beatrice sotto le coperte, sangue sul viso: "Diranno che l'ho picchiato"

Stasera 9 novembre, dalle 21:10 circa, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Mentre nascono nuovi amori (quello tra Paolo e Letizia è l'ultimo in termini di tempo) qualche altra relazione sembra rifiorire. Si tratta di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due, dopo qualche settimana di amore, si sono allontanati. Molto. Adesso, invece, sembra essere cambiato tutto. Improvvisamente. Come mai? E cos'è accaduto di preciso?

Le coccole, i baci e un inconveniente

Innanzitutto ieri sono stati i protagonisti di un romantico ballo insieme. Un lento, viso contro viso, tra carezze e abbracci. Per loro anche un aereo da parte dei fan. Poi, isolandosi in giardino, si sono scambiati dei baci, sotto le coperte. Rumori di baci tra i due, fino a quando non è accaduto qualcosa di inaspettato. A riportarloo è Fanpage, che rivela che Giuseppe avrebbe cominciato a perdere sangue dal naso. A raccontarlo è stata Beatrice stessa ai compagni, mentre si trovavano in giardino.

Confidandosi con Letizia e Paolo, Beatrice afferma: "Ho fatto un po' così (dice toccandosi il volto con la mano, ndr) con nonchalance, no? Mannaggia, che figuraccia. Adesso è in confessionale tutto spaccato. Diranno che l'ho picchiato", le sue parole mentre ride. Ma Paolo e Letizia spiegano che in realtà non sarebbe neanche la prima volta: "Lui è un po' che ha questo problema. Sono due mesi che sanguina. Ogni due giorni gli esce il sangue dal naso. Soprattutto quando facciamo la doccia calda, secondo me accade quando gli si alzano i battiti cardiaci".

"Infatti pure mio figlio, quando si surriscalda il corpo", interviene Beatrice. "Gli hai fatto venire i bollori", scherza Paolo. "'Mi dai un fazzoletto?', mi diceva così. Io lo guardavo e ridevo", afferma Letizia. Quindi Bea conclude guardando in camera: "Questa sai come se la vendono? Cara proprio. Mannaggia, povero Giuseppe". Chissà se se ne parlerà stasera, in diretta, su Canale 5. Non resta che attendere.