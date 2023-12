Grande Fratello, Vittorio e Beatrice sul letto: "Massimiliano ha una rabbia interiore"

I telespettatori del Grande Fratello - il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - avranno notato che, specialmente nelle ultime settimane, due concorrenti si sono avvicinati parecchio. Si tratta di Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Il loro rapporto, tra l'altro, è stato visto con sospetto da alcuni coinquilini della Casa di Cinecittà.

In particolar modo Anita aveva espresso parole negative nei loro confronti: "Lei con Vittorio sta giocando, come faceva con Giuseppe. Uguale, identico. È cambiata solo la pedina, lei è la regina di cuori, quindi fa quello che vuole". Infine aveva concluso: "È una tarantola che ha fatto la sua ragnatela, adesso Vittorio ci è cascato. Lui è molto più facile da spostare rispetto a Giuseppe".

Vittorio, Beatrice e Massimiliano: le loro opinioni

Eppure il rapporto tra Vittorio e Beatrice continua a gonfie vele. I due sembrano sempre più vicini. Diffiicle capire se ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma al momento sembra di no. Si tratta di un'amicizia, di bei momenti da condividere insieme, per confrontarsi anche sulle dinamiche del gioco. È accaduto di recente, ovvero quando si sono ritrovati sul letto, scambiandosi gesti affettuosi e parlando di Massimiliano Varrese. Beatrice, neanche a dirlo, non si è risparmiata.

"Ieri mattina ho dato il due di picche a Max e ieri sera mi ha massacrato - ha detto lei -. Erano vari giorni che si avvicinava, che mi diceva: 'Dì la verità, io ti piaccio etc.' poi ieri mattina mi ha costretto a dire: 'Guarda Max, tu hai una rabbia interiore che io non posso.. non posso avvicinarmi a un uomo con questa rabbia perché purtroppo l'ho vista in famiglia ed è una cosa che mi allontana. Quindi, purtroppo, non ho mai considerato questa possibilità e mai la considererò'. Finalmente ha messo un punto, si è tolto ogni dubbio e da ieri sera ha ricominciato (a prendersela contro di lei, ndr)". Sarà davvero così? Ognuno si fa la propria opinione.