GF, la gaffe di Beatrice Luzzi con lo sponsor. Rosy Chin prova a salvarla

Da quando è rientrata in gioco, ha ricominciato a movimentare le dinamiche del reality. Si tratta di Beatrice Luzzi, l'attrice romana, concorrente del Grande Fratello, che di recente era stata costretta ad uscire momentaneamente dalla Casa per un delicato motivo familiare. Tra le dinamiche - litigate, discussioni e momenti commoventi - Luzzi è anche la protagonista di una clamorsa gaffe con uno degli sponsor del programma. Cos'è accaduto?

Mentre si trovavano tutti a cena, ad un certo punto Beatrice ha preso la parola e ha domandato: "Ma questi sono tortellini preparati, no? Cioè pronti". Silenzio. Rosy quindi avrebbe detto a bassa voce: "Sponsor". Allora Beatrice sorpresa: "Ah.. buonissimi" e poi un sorriso.

La reazione del web e l'aereo a sorpresa

Ecco alcuni dei commenti degli utenti sotto al filmato pubblicato su Twitter (o X) dall'account @_Elisa94_: "Il cambio di espressione, è sempre lei", "Ahahahah sempre lei", "Io la amo", "Mi sento male ahahhaha sempre lei" e altri commenti in suo favore. Insomma, Beatrice è molto amata e non è certo un segreto.

Se fossero necessarie altre conferme, l'ultima - in ordine di tempo - è arrivata poco proprio fa. Per l'attrice, infatti, un dolcissimo aereo con una dedica speciale: "Luzzi sei mancata. Il pubblico". Quando lo ha visto, Luzzi ha commentato: "Grazie per l'aereo. Non posso abbandonarvi, non potevo abbandonare loro e niente, ci sto dentro. Ho dovuto abbandonare il mio babbo, scelta difficile, ma lui è stato molto generoso e mi ha spinto. Certo, oggi in particolare che cambia ospedale è un po' dura, però grazie".

"Certo ragazzi - continua - avrò presto bisogno del vostro conforto. Comunque io resto sempre la stessa, grazie per il vostro supporto. Wow. Avete visto i nuovi amichetti miei? (Le new entry, ndr). Ci divertiamo un sacco, un sacco di risate. Con Vittorio ce la siamo sempre cavata ma da quando sono arrivati loro ci sentiamo più a casa. Finalmente".