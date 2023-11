Grande Fratello, Beatrice riceve un aereo dai fan: "Non fatelo, non vale la pena". Ecco perché

Beatrice: -“C'è un altro aereo per noi tre e Anita dove sta?”

Anita: -“Ma che c'entro io Bea?”

Beatrice: -“Eh infatti me lo chiedo anche io, ragazzi grazie vi sono grata ma non spendete più soldi”



Doppia figura di merda per i beabaldi#grandefratello #gfpic.twitter.com/iQus85uIJ1 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 14, 2023

In alto il video con le parole di Beatrice

Oggi, 14 novembre, Beatrice Luzzi spegne 53 candeline. L'attrice e autrice televisiva romana, ora nella Casa più spiata d'Italia, festeggia un giorno speciale. A renderlo ancora più speciale è la partecipazione al Grande Fratello, per l'edizione condotta da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Da fuori la Casa, i fan della Luzzi si sono voluti far sentire, inviandole un aereo con una scritta molto dolce. La reazione di Luzzi, però, è stata inaspettata. "Cuore e magia sono la chiave. Beabaldi", dice Anita leggendo l'aereo. "Chiamate Bea e Giuseppe", afferma Fiordaliso.

Poco dopo i due arrivano in giardino, ma la reazione è differente. Giuseppe rimane a vedere, mentre Bea sbotta: "Stai con Anita" ed entra in casa. Più tardi, quando arriva un altro aereo, Beatrice afferma: "L'unica cura voi: beabaldi. Ma vi siete dimenticati Anita, ragazzi". Mentre Giuseppe ringrazia, Anita interviene: "Cosa c'entro io Bea?". Quindi Luzzi a stretto giro: "Infatti, me lo chiedo anche io". "Devi ricominciare di nuovo? Anche il giorno del tuo compleanno?", domanda Anita. Beatrice non le dà corda e, invece, rivolgendosi ai fan, tuona: "Grazie ragazzi, vi sono tanto grata ma non spendete più soldi per noi. Vi prego. Non spendete più una lira per me e Giuseppe. Non ne vale la pena". "Perché devi mettermi in mezzo? Non ce la fa, è più forte di lei", commenta Anita.

Beatrice Luzzi gela Giuseppe: "Non hai sensibilità"

Quindi Bea entra in cucina e Giuseppe le si avvicina per commentare le sue frasi: "Anche se non c'è più niente..". "No, mi dava fastidio che eravamo sempre in tre. E comunque vorrei che i fan sapessero che è finita, così non sprecano più denari". "Allucinante", aggiunge lui. Luzzi di nuovo: "Allucinante sei te, non hai nessuna sensibilità". Come l'avranno presa i fan che hanno speso soldi per questa sorpresa che, in fin dei conti, non è stata così gradita? Ci si può fare un'idea leggendo i commenti sotto al filmato riportato dalla pagina Twitter (o X) @teamsoleilsorge: "A me è piaciuta Bea, brava", ha scritto un'utente. E ancora altri commenti: "Lasciatela vivere Bea.. basta con questo Giuseppe e speriamo che lei si diverta e si goda la sua libertà. Ne ha già avute troppe là dentro di prese per i fondelli", "Dopo ieri sera che hanno messo fine alla loro storia, questo aereo è la nullità".