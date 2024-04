Beatrice Luzzi, tutta la verità sull'incontro con Alfonso Signorini: le sue parole

Il Grande Fratello è ormai un "lontano" ricordo. Per appassionati di reality, infatti, adesso ci sono le dinamiche dei naufraghi dell'Isola dei Famosi da seguire e approfondire. Certo, tutt'altro tipo di reality, ma alla fin fine mosso dai stessi sentimenti e spesso seguito dagli stessi telespettatori. Quest'anno a condurlo c'è Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti. Qualcuno aveva vociferato di un ruolo per Beatrice Luzzi, forse proprio quello di opinionista. Eppure non è stato così. Ma l'attrice e autrice tv non esclude di volerlo fare in futuro. Magari, però, al Grande Fratello. "Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde", ha detto a SuperGuidaTv.

Il motivo dell'incontro con Alfonso Signorini

Durante la stessa intervista, Luzzi ha anche spiegato come mai di recente ha incontrato Alfonso Signorini, come documentato da uno scatto pubblicato sui social. "Io e Alfonso ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro. Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli", ha affermando ridendo. Sul conduttore del GF inoltre ha affermato: "Tantissimo. Io ho avuto difficoltà in due, tre diverse occasioni quando, al di là dell’ostilità degli inquilini, ho sentito da parte di Alfonso qualche critica di troppo. Alfonso è sempre stato affettuoso ed empatico con me, ma – com’è giusto che fosse – non mi ha risparmiato anche osservazioni o critiche. Ci sono state delle volte in cui ha affondato più del solito e lì sono crollata. Mi sono resa conto di quanto fosse fondamentale per me la sua vicinanza". Gatta ci cova? Si è trattato di un pranzo "in amicizia" o qualcosa che abbia a che fare con l'aspetto lavorativo e professionale? Ah, a saperlo.

Quello che è certo, inveve, è che Luzzi non sarà una delle concorrenti dell'Isola. Sulla possibile partecipazione all'Isola dei Famosi, Luzzi ha detto: "No, non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno, questo è il punto". Infine una rivelazione sul rapporto con Giuseppe Garibaldi: "Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento".